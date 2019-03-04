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      Снизить цену на газ невозможно, – "Нафтогаз" о предвыборных обещаниях политиков

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      Глава "Нафтогаза" объяснил, почему невозможно снизить цену на газ
      Глава "Нафтогаза" объяснил, почему невозможно снизить цену на газ / Фото из открытых источников

      В Украине невозможно снизить цену на газ для населения, что обещают некоторые кандидаты в президенты. Установление рыночной цены на газ является одним из главных условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

      Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в эфире "5 канала" рассказал, что кандидаты в президенты не смогут выполнить свои предвыборные обещания и снизить цену на газ. Глава государства не имеет таких полномочий.

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      Снижение цены на газ, по моему мнению, будет невозможным по той простой причине, что это – главное условие сотрудничества с МВФ. Поэтому считаю, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно,
      – подчеркнул он.

      Если какая-то часть украинцев не может оплачивать счета за газ, то они должны оформить субсидии. Людям будет выгоднее получать ее, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по своему усмотрению.

      Кроме того, снижение цены на газ невозможно не только после президентских выборов, но и после парламенских тоже.

      Когда Украина сможет обеспечить себя собственным газом? Украина может полностью обеспечить себя газом собственной добычи и отказаться от импорта чужого в ближайшие 5 лет, убежден президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар. Для этого только нужно, чтобы правительство реально начало работать над выходом страны на уровень полного самообеспечения газом, нарастив его добычу и сократив потребление. В свою очередь, это могло бы привести к снижению цены на голубое топливо для населения.

      Причиной того, что Украина сегодня не смогла полностью перейти на свою добычу, стал так называемый дешевый газ, за который потом украинцы вынуждены были дорого платить. В частности, газ собственной добычи по себестоимости отдавали потребителю. Между тем Украина импортировала "дешевый" российский газ, за который переплачивались колоссальные деньги. Поэтому, власть инвестировала в экономику российского "Газпрома" и вовсе не инвестировала в газодобычу.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Субсидии МВФ Тарифы на газ Газ Нафтогаз
      Источник: 24 Канал
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