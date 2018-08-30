"Нафтогаз" основал две дочерние компании для поставок газа

Компания "Нафтогаз Украины" зарегистрировала две новые дочерние газоснабжающие компании: газоснабжающей компании "Нафтогаз тепло" и газоснабжающей компании "Нафтогаз трейдинг".

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

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4 сентября Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) должна рассмотреть вопрос выдачи этим компаниям лицензий на поставку природного газа.

Руководителями "тепловой" компании назначен Павел Петченко, "трейдинговой" – Виталий Волынец.

На сайтах вновь компаний сообщается об их намерении стать трейдерами газа для теплоснабжающих предприятий и промышленных потребителей соответственно.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогаза" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из-за Стокгольмского арбитража.