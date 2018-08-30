18:30
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Нафтогаз" основал две дочерние компании для поставок газа

61 Читати новину українською
Нафтогаз
Нафтогаз / Фото из открытых источников

Компания "Нафтогаз Украины" зарегистрировала две новые дочерние газоснабжающие компании: газоснабжающей компании "Нафтогаз тепло" и газоснабжающей компании "Нафтогаз трейдинг".

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Суд в Амстердаме арестовал активы "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

4 сентября Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) должна рассмотреть вопрос выдачи этим компаниям лицензий на поставку природного газа.

Руководителями "тепловой" компании назначен Павел Петченко, "трейдинговой" – Виталий Волынец.

На сайтах вновь компаний сообщается об их намерении стать трейдерами газа для теплоснабжающих предприятий и промышленных потребителей соответственно.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогаза" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из-за Стокгольмского арбитража.

Теги: Новости Украины Нафтогаз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Произошел выброс неизвестного вещества": оккупанты о новом экологическом бедствии в Крыму
 27 августа , 22:49
Главные новости 3 августа: освобождение политзаключенного Костенко, убийство экс-депутата Жука
 4 августа , 09:05
Раньери продает дом в Лестере за 700 тысяч фунтов
 23 апреля 2017 , 15:30
Для сборной нет ничего невозможного, или красноречивое сравнение Шевченко и Фоменко: реакция соцсетей на матч Украина – Саудовская Аравия
 24 марта , 11:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук