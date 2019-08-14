"Нафтогаз" победил "Газпром" в международном суде: россияне должны заплатить миллиардный долг
Соответствующее решение принял суд Люксембурга. Он обязал "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража и оплатить долг за недопоставку газа Украине.
Говорится о сумме в размере 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщается в квартальном отчете "Газпрома".
К теме: Будет выкручивание рук, – Коболев о газовых переговорах с Россией
Согласно документу, 24 мая 2019 года "Газпром" подал ходатайство об отмене этого решения.
В отчете "Газпрома" говорится, что 15 февраля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital сообщение об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге.
При этом 15 апреля 2019 года ПАО "Газпром" обратилось в суд Люксембурга с заявлением об обжаловании ареста и вступлении в процесс.
Слушания по делу состоялись в июне 2019 года. Однако 8 июля 2019 года люксембургский суд отклонил ходатайство "Газпрома".
Что известно о спорах "Нафтогаза" и "Газпрома"?
- В марте компания "Нафтогаз" выиграла арбитраж в Гааге о признании РФ виновной в потере компанией активов из-за аннексии Крыма. Предварительно сумма компенсации оценивается в примерно 5 миллиардов долларов США.
- В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиардов долларов США за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями. По результатам двух арбитражных споров между компаниями по поставке и транзиту газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 миллиарда долларов.
- 21 марта "Газпром" обжаловал решение арбитража по контракту на поставку газа. Так же в начале марта в "Газпроме" предупредили о начале расторжения двусторонних соглашений с украинской стороной.
- В июле 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж второй иск против "Газпрома". Украинская компания потребовала пересмотреть тариф на транзит газа от марта 2013 года, также от российской стороны требовалось возмещение 12,5 миллиардов долларов. Российский "Газпром" в свою очередь подал иск о расторжении с "Нафтогазом" контракта на транзит. Стокгольмский арбитраж объединил оба иска в одно дело.