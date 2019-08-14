"Нафтогаз" победил "Газпром" в международном суде: россияне должны заплатить миллиардный долг

Соответствующее решение принял суд Люксембурга. Он обязал "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража и оплатить долг за недопоставку газа Украине.

Говорится о сумме в размере 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщается в квартальном отчете "Газпрома".

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Согласно документу, 24 мая 2019 года "Газпром" подал ходатайство об отмене этого решения.

В отчете "Газпрома" говорится, что 15 февраля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital сообщение об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге.

При этом 15 апреля 2019 года ПАО "Газпром" обратилось в суд Люксембурга с заявлением об обжаловании ареста и вступлении в процесс.

Слушания по делу состоялись в июне 2019 года. Однако 8 июля 2019 года люксембургский суд отклонил ходатайство "Газпрома".

Что известно о спорах "Нафтогаза" и "Газпрома"?