"Нафтогаз" переміг "Газпром" у міжнародному суді: росіяни повинні сплатити мільярдний борг

Відповідне рішення ухвалив суд Люксембурга. Він зобов’язав "Газпром" виконати рішення Стокгольмського арбітражу та сплатити сплатити борг за недопостачання газу Україні.

Мовиться про суму у розмірі 2,6 мільярда доларів. Про це повідомляється у квартальному звіті "Газпрому".

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Згідно з документом, 24 травня 2019 року "Газпром" подав клопотання про скасування цього рішення.

У звіті "Газпрому" йдеться, що 15 лютого 2019 року НАК "Нафтогаз України" направила на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і Gaz Capital повідомлення про арешт будь-якої заборгованості та активів "Газпрому" в Люксембурзі.

При цьому 15 квітня 2019 року ПАТ "Газпром" звернулося в суд Люксембурга з заявою про оскарження арешту і вступ у процес.

Слухання по справі відбулися в червні 2019 року. Проте 8 липня 2019 року люксембурзький суд відхилив клопотання "Газпрому".

Що відомо про спори "Нафтогазу" і "Газпрому"?