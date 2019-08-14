"Нафтогаз" переміг "Газпром" у міжнародному суді: росіяни повинні сплатити мільярдний борг
Відповідне рішення ухвалив суд Люксембурга. Він зобов’язав "Газпром" виконати рішення Стокгольмського арбітражу та сплатити сплатити борг за недопостачання газу Україні.
Мовиться про суму у розмірі 2,6 мільярда доларів. Про це повідомляється у квартальному звіті "Газпрому".
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Згідно з документом, 24 травня 2019 року "Газпром" подав клопотання про скасування цього рішення.
У звіті "Газпрому" йдеться, що 15 лютого 2019 року НАК "Нафтогаз України" направила на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і Gaz Capital повідомлення про арешт будь-якої заборгованості та активів "Газпрому" в Люксембурзі.
При цьому 15 квітня 2019 року ПАТ "Газпром" звернулося в суд Люксембурга з заявою про оскарження арешту і вступ у процес.
Слухання по справі відбулися в червні 2019 року. Проте 8 липня 2019 року люксембурзький суд відхилив клопотання "Газпрому".
Що відомо про спори "Нафтогазу" і "Газпрому"?
- У березні компанія "Нафтогаз" виграла арбітраж у Гаазі про визнання РФ винною у втраті компанією активів через анексію Криму. Попередньо сума компенсації оцінюється у приблизно 5 мільярдів доларів США.
- У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів США за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами. За результатами двох арбітражних суперечок між компаніями щодо поставки й транзиту газу "Газпром" мусить доплатити НАК 2,56 мільярда доларів.
- 21 березня "Газпром" оскаржив рішення арбітражу щодо контракту на поставку газу. Так само на початку березня в "Газпромі" попередили про початок розірвання двосторонніх угод з українською стороною.
- У липні 2018 року "Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу другий позов проти "Газпрому". Українська компанія вимагала переглянути тариф на транзит газу від березня 2013 року, також від російської сторони вимагалося відшкодування 12,5 мільярдів доларів. Російський "Газпром" своєю чергою подав позов про розірвання з "Нафтогазом" контракту на транзит. Стокгольмський арбітраж поєднав обидва позови в одну справу.