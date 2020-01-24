"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона в 30 городах

С 1 февраля 2020 года существует риск прекращения газоснабжения 37 производителей тепла из-за задолженности. Из-за этого под угрозой срыва отопительного сезона оказываются 30 городов.

Расчет за потребленный в декабре 2019 года газ нужно оплатить до 25 января, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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Предприятиям для продолжения получения газа необходимо оплатить более 454,4 миллиона гривен.

Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов для избежания прекращения газоснабжения,

– отмечают в "Нафтогазе".

В "Нафтогазе" напомнили, обязательными условиями поставки газа производителям тепла являются:

подписание договора с "Нафтогазом" в соответствии с законодательством;

выполнение хотя бы одного из условий ниже:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (без учета штрафных санкций); или

заключение с "Нафтогазом" и выполнение договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ.

согласование с "Нафтогазом" и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.

"Во всех других случаях "Нафтогаз" не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям и подписание с ними актов передачи-приема газа на льготных условиях", – подчеркнули в пресс-службе.