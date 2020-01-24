"Нафтогаз" попередив про загрозу зриву опалювального сезону в 30 містах

З 1 лютого 2020 року існує ризик припинення газопостачання 37 виробників тепла через заборгованість. Через це під загрозою зриву опалювального сезону опиняються 30 міст.

Розрахунок за спожитий у грудні 2019 року газ потрібно оплатити до 25 січня, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

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Підприємствам для продовження отримання газу необхідно сплатити понад 454,4 мільйонів гривень.

Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання,

– наголошують у "Нафтогазі".

У "Нафтогазі" нагадали, обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є:

підписання договору з "Нафтогазом" відповідно до законодавства;

виконання хоча б однієї з умов нижче:

дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (без урахування штрафних санкцій); або

укладення з "Нафтогазом" та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ.

погодження з "Нафтогазом" та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.

"У всіх інших випадках "Нафтогаз" не має правових підстав для постачання газу тепловиробникам та підписання з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах", – наголосили у пресслужбі.