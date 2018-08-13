"Нафтогаз" снова повышает цены закупки газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" повышает в августе цены закупки природного газа на внутреннем рынке.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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С учетом предложений участников рынка НАК "Нафтогаз Украины" увеличивает цену предложения на закупку в августе этого года природного газа собственной добычи в частных газодобывающих предприятий Украины с 8 088,00 до 8 209,00 гривен за тысячу кубометров (без НДС),

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле "Нафтогаз" объявлял тестовую закупку газа по цене 7 629,00 гривен за тысячу кубометров (без НДС), а в июне – по цене 6 900,00 гривен за тысячу кубометров (без НДС).

"Учитывая то, что в период летнего сезона спрос на газ традиционно низкий, "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август", – добавили в предприятии.

Напомним, согласно постановлению Кабмина цена на газ для населения должна повыситься 1 сентября 2018 года.