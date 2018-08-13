"Нафтогаз" знову підвищує ціну закупівлі газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищує у серпні ціну закупівлі природного газу на внутрішньому ринку.

Про повідомляє прес-служба підприємства.

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З урахуванням пропозицій учасників ринку НАК "Нафтогаз України" збільшує ціну пропозиції на закупівлю у серпні цього року природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України з 8 088,00 до 8 209,00 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ),

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в липні "Нафтогаз" оголошував тестову закупівлю газу за ціною 7 629,00 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ), а у червні – за ціною 6 900,00 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ).

"Зважаючи на те, що в період літнього сезону попит на газ традиційно низький, "Нафтогаз" не отримав жодної пропозиції від постачальників газу. Тому компанія збільшила запропоновану ціну на серпень", – додали у підприємстві.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну ціна за газ для населення має підвищитися 1 вересня 2018 року.