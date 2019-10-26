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      Нафтогаз: запасы газа в хранилищах гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона

      13 Читати новину українською
      Украина накопила рекордные запасы газа
      Украина накопила рекордные запасы газа / drivenbyvalues

      Украина нарастила объемы газа в подземных хранилищах до 21,6 миллиарда кубометров, что на 4,5 миллиарда кубометров превышает показатель по состоянию на ту же дату прошлого года.

      В Нафтогазе заверили, что такие рекордные запасы обеспечат успешное прохождение отопительного сезона.

      Интересно: В каких городах Украины уже начался отопительный сезон

      Ранее компания сообщала, что по расчетам на осенне-зимний отопительный сезон 2019 – 2020 годов, для беспрепятственного его прохождения Украине нужно было накопить в хранилищах минимум 20 миллиардов кубометров газа.

      запаси газу

      Динамика увеличения газовых запасов / График Нафтогаз

      В компании также отметили, что такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет.

      К слову, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что необходимость перевода газотранспортной системы Украины в другой режим работы в случае прекращения Россией транзита газа с 1 января 2020 может вызвать временные проблемы в некоторых небольших городах.

      Важно: Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить

      blog_ava
      В каких городах Украины уже начался отопительный сезон
      25 октября
      22833
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Отопительный сезон Нафтогаз Газ
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