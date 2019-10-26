Нафтогаз: запасы газа в хранилищах гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона
Украина нарастила объемы газа в подземных хранилищах до 21,6 миллиарда кубометров, что на 4,5 миллиарда кубометров превышает показатель по состоянию на ту же дату прошлого года.
В Нафтогазе заверили, что такие рекордные запасы обеспечат успешное прохождение отопительного сезона.
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Ранее компания сообщала, что по расчетам на осенне-зимний отопительный сезон 2019 – 2020 годов, для беспрепятственного его прохождения Украине нужно было накопить в хранилищах минимум 20 миллиардов кубометров газа.
Динамика увеличения газовых запасов / График Нафтогаз
В компании также отметили, что такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет.
К слову, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что необходимость перевода газотранспортной системы Украины в другой режим работы в случае прекращения Россией транзита газа с 1 января 2020 может вызвать временные проблемы в некоторых небольших городах.
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