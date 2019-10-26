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      Нафтогаз: запаси газу у сховищах гарантують стабільне проходження опалювального сезону

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      Україна накопичила рекордні запаси газу
      Україна накопичила рекордні запаси газу / drivenbyvalues

      Україна наростила обсяги газу в підземних сховищах до 21,6 мільярда кубометрів, що на 4,5 мільярда кубометрів перевищує показник станом на ту ж дату минулого року.

      У Нафтогазі запевнили, що такі рекордні запаси забезпечать успішне проходження опалювального сезону.

      Цікаво: У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон

      Раніше компанія повідомляла, що за розрахунками на осінньо-зимовий опалювальний сезон 2019 – 2020 років, для безперешкодного його проходження Україні потрібно було накопичити у сховищах щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу.

      запаси газу
      Динаміка збільшення газових запасів / Графік Нафтогаз

      У компанії також наголосили, що такі запаси газу у сховищах є рекордними за останні 10 років.

      До слова, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що необхідність переведення газотранспортної системи України в інший режим роботи у разі припинення Росією транзиту газу з 1 січня 2020 року може викликати тимчасові проблеми у деяких невеликих містах.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Опалювальний сезон
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