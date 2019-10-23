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      Гончарук допустив відключення опалення у деяких містах у разі припинення Росією транзиту газу

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      Опалювальний сезон у ряді міст опинився під загрозою
      Опалювальний сезон у ряді міст опинився під загрозою / uaenergy.com.ua

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що необхідність переведення газотранспортної системи України в інший режим роботи у разі припинення Росією транзиту газу з 1 січня 2020 року може викликати тимчасові проблеми у деяких невеликих містах.

      За словами глави уряду, Кабмін працює над вирішенням цього питання.

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      У деяких міст невеликих можуть бути тимчасові проблеми. Ми про них наперед знаємо, наперед думаємо. Тому, думаю, ніяких позаштатних історій у нас не буде,
      – сказав Гончарук.

      Прем'єр наголосив, що в цілому Україна до опалювального сезону готова і накопичила достатньо запасів природного газу у сховищах. За його словами, немає підстав для незапланованих проблем.

      Актуально: Опалювальний сезон в Україні традиційно стартує складно, – Гончарук

      Відзначимо, що раніше очільник уряду Олексій Гончарук нагадав, що у кожному конкретному випадку рішення про початок опалювального сезону приймають місцеві органи. Він також додав, що оскільки зараз середня темперартура повітря в Україні не опускається нижче +8, опалення можуть не включати.

      Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи закінчується 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.

      Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.

      До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас у Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Газовий конфлікт Газ Газовий контракт Газпром Тарифи на газ Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Опалювальний сезон ГТС
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