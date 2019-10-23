Гончарук допустив відключення опалення у деяких містах у разі припинення Росією транзиту газу

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що необхідність переведення газотранспортної системи України в інший режим роботи у разі припинення Росією транзиту газу з 1 січня 2020 року може викликати тимчасові проблеми у деяких невеликих містах.

За словами глави уряду, Кабмін працює над вирішенням цього питання.

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У деяких міст невеликих можуть бути тимчасові проблеми. Ми про них наперед знаємо, наперед думаємо. Тому, думаю, ніяких позаштатних історій у нас не буде,

– сказав Гончарук.

Прем'єр наголосив, що в цілому Україна до опалювального сезону готова і накопичила достатньо запасів природного газу у сховищах. За його словами, немає підстав для незапланованих проблем.

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Відзначимо, що раніше очільник уряду Олексій Гончарук нагадав, що у кожному конкретному випадку рішення про початок опалювального сезону приймають місцеві органи. Він також додав, що оскільки зараз середня темперартура повітря в Україні не опускається нижче +8, опалення можуть не включати.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи закінчується 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.



Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.



До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну . Водночас у Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.