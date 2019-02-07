"Нафтогаз" заплатил более миллиона гривен за дизайн и печать настенного календаря

"Нафтогаз" заключил две сделки касательно корпоративного настенного календаря на общую сумму 1,22 миллиона гривен – 664 тысяч было заплачено за дизайн настенного календаря и отдельно полмиллиона за его печать.

Технические характеристики календаря и количество привлеченных к его разработке дизнайнерив неизвестна, говорится на сайте "Наши деньги".

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Страницы календаря "Нафтогаза" на 2019 год представляют виды деятельности предприятий холдинга: добыча и транспорт газа, добыча нефти. Также там размещены слоган с содержанием "мы едины" и иллюстрация в технике бумажной резки.



Календари "Нафтогаза"

Частное предприятие "Первая типография" должно было напечатать календарь за 553 тысяч гривен. В частности, "Нафтогаз" заказал:

• 400 англоязычных имиджевых настенных календарей размером 350х594 мм с 14 листов мелованной матовой бумаги по 329 гривен (без учета стоимости допечатной подготовки).

• 1500 украиноязычных имиджевых настенных календарей размером 350х594 мм с 14 листов мелованной матовой бумаги на металлической пружине по 190 гривен

• 1500 квартальных календарей, состоящих из шапки, трех листов основы и трех блоков календарной сетки по 12 листов на металлической пружине, по 96 гривен.

• 1000 настольных календарей, состоящие из двух листов основы и 26 листов блока календарной сетки на металлической пружине, по 69 гривен.

• 500 печатных бумажных пакетов формата А2 по 68 гривен.

По данным "Нафтогаза", после выпуска фирменного календаря компании, у них в планах обновить сайт. Всего процесс рестайлинга (обновление интерьера и дизайна компании) займет больше года.