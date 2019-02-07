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      "Нафтогаз" заплатив понад мільйон гривень за дизайн і друк настінного календаря

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      "Нафтогаз" вирішив оновити дизайн бренду компанії
      "Нафтогаз" вирішив оновити дизайн бренду компанії / "Нафтогаз"

      "Нафтогаз" уклав дві угоди щодо корпоративного настінного календаря на загальну суму 1,22 мільйона гривень – 664 тисячі було заплачено за дизайн настінного календаря і окремо півмільйона за його друк.

      Технічні характеристики календаря та кількість залучених до його розробки дизнайнерів невідома, йдеться на сайті "Наші гроші".

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      Сторінки календаря "Нафтогазу" на 2019 рік представляють види діяльності підприємств холдингу: видобуток і транспорт газу, видобуток нафти. Також там розміщено слоган зі змістом "ми єдині" та ілюстрацію в техніці паперової різки.

      Календарі
      Календарі "Нафтогазу"

      Приватне підприємство "Перша друкарня" мало надрукувати календар за 553 тисячі гривень. Зокрема "Нафтогаз" замовив:

      400 англомовних іміджевих настінних календарів розміром 350х594 мм із 14 аркушів крейдованого матового паперу по 329 гривень (без урахування вартості додрукарської підготовки).

      1 500 україномовних іміджевих настінних календарів розміром 350х594 мм із 14 аркушів крейдованого матового паперу на металевій пружині по 190 гривень

      1 500 квартальних календарів, що складаються із шапки, трьох аркушів основи та трьох блоків календарної сітки по 12 аркушів на металевій пружині, по 96 гривень.

      1 000 настільних календарів, що складаються з двох аркушів основи та 26 аркушів блоку календарної сітки на металевій пружині, по 69 гривень.

      500 друкованих паперових пакетів формату А2 по 68 гривень.

      За даними "Нафтогазу", після випуску фірмового календаря компанії, вони мають в планах оновити сайт. Всього процес рестайлінгу (оновлення інтер'єру та дизайну компанії) займе більше року.

      blog_ava
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      Теги: Гроші Дизайн Нафтогаз Новини України
      Джерело: 24 канал
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