"Нафтогаз" заплатив понад мільйон гривень за дизайн і друк настінного календаря

"Нафтогаз" уклав дві угоди щодо корпоративного настінного календаря на загальну суму 1,22 мільйона гривень – 664 тисячі було заплачено за дизайн настінного календаря і окремо півмільйона за його друк.

Технічні характеристики календаря та кількість залучених до його розробки дизнайнерів невідома, йдеться на сайті "Наші гроші".

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Сторінки календаря "Нафтогазу" на 2019 рік представляють види діяльності підприємств холдингу: видобуток і транспорт газу, видобуток нафти. Також там розміщено слоган зі змістом "ми єдині" та ілюстрацію в техніці паперової різки.



Календарі "Нафтогазу"

Приватне підприємство "Перша друкарня" мало надрукувати календар за 553 тисячі гривень. Зокрема "Нафтогаз" замовив:

• 400 англомовних іміджевих настінних календарів розміром 350х594 мм із 14 аркушів крейдованого матового паперу по 329 гривень (без урахування вартості додрукарської підготовки).

• 1 500 україномовних іміджевих настінних календарів розміром 350х594 мм із 14 аркушів крейдованого матового паперу на металевій пружині по 190 гривень

• 1 500 квартальних календарів, що складаються із шапки, трьох аркушів основи та трьох блоків календарної сітки по 12 аркушів на металевій пружині, по 96 гривень.

• 1 000 настільних календарів, що складаються з двох аркушів основи та 26 аркушів блоку календарної сітки на металевій пружині, по 69 гривень.

• 500 друкованих паперових пакетів формату А2 по 68 гривень.

За даними "Нафтогазу", після випуску фірмового календаря компанії, вони мають в планах оновити сайт. Всього процес рестайлінгу (оновлення інтер'єру та дизайну компанії) займе більше року.