Для наименования обещают предоставить мощнейшую скважину. Так "Нафтогаз" поощряет судьбу и мотивирует игроков.

Важно Вас на поле будет 40 миллионов: известные украинцы записали видео перед игрой сборной со Швецией

Именем Шевченко собираются назвать скважину

Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко будет увековечен в названии скважины, которая принадлежит "Нафтогазу". Правда, есть важное условие – если сборная вечером 29 июня одержит победу в поединке со Швецией.

В компании напомнили, что однажды Украина уже победила Швецию. И способствовал этому именно Андрей Шевченко.

На игру со шведами у нас хорошая удача: на Евро-2012 дубль Андрея Шевченко принес нам победу 2:1,

– напомнили в "Нафтогазе".

Напомним, что матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина начнется в 22:00 29 июня. Футболисты будут играть на нейтральной территории – в городе Глазго, что в Шотландии.

Как украинцы поддерживают сборную перед важным матчем