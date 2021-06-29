Для наименования обещают предоставить мощнейшую скважину. Так "Нафтогаз" поощряет судьбу и мотивирует игроков.

Важно Вас на поле будет 40 миллионов: известные украинцы записали видео перед игрой сборной со Швецией

Именем Шевченко собираются назвать скважину

Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко будет увековечен в названии скважины, которая принадлежит "Нафтогазу". Правда, есть важное условие – если сборная вечером 29 июня одержит победу в поединке со Швецией.

В компании напомнили, что однажды Украина уже победила Швецию. И способствовал этому именно Андрей Шевченко.

На игру со шведами у нас хорошая удача: на Евро-2012 дубль Андрея Шевченко принес нам победу 2:1,
 –  напомнили в "Нафтогазе".

Как украинцы поддерживают сборную перед важным матчем

  • Владимир Зеленский 28 июня записал обращение к сборной.
  • Он заверил футболистов, что их будет поддерживать вся Украина. Он отметил, что "на поле будет 40 миллионов, а не 11 игроков".
  • Президент запустил флешмоб и призвал снимать видео в поддержку футболистов.
  • К нему уже присоединилось немало политиков и звезд. Их видео со словами поддержки можно посмотреть по этой ссылке.