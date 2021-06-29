Для найменування обіцяють надати найпотужнішу свердловину. Так "Нафтогаз" заохочує долю і мотивує гравців.

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Іменем Шевченка збираються назвати свердловину

Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко буде увіковічений у назві свердловини, яка належить "Нафтогазу". Щоправда, є важлива умова – якщо збірна ввечері 29 червня здобуде перемогу у поєдинку зі Швецією.

У компанії нагадали, що одного разу Україна вже перемогла Швецію. І сприяв цьому саме Андрій Шевченко.

На гру зі шведами у нас хороша вдача: на Євро-2012 дубль Андрія Шевченка приніс нам перемогу 2:1,

– пригадали в "Нафтогазі".

Нагадаємо, що матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна почнеться о 22:00 29 червня. Футболісти гратимуть на нейтральній території – у місті Глазго, що в Шотландії.

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