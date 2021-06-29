Відео починається блакитно-жовтим текстом на тлі краєвидів Києва: "Віримо в Україну! Україно, вперед!". Після цього відомі політики, спортсмени та зірки наголошують, що 29 червня всі ми – збірна України.

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Спочатку до українських футболістів звернувся президент Зеленський. "Привіт, моя люба збірна України по футболу. Я буду разом з тобою всі 90 хвилин. І я буду дуже радіти кожному забитому голу", – зазначив він. Олімпійський чемпіон Сергій Бубка додав: "Це буде ваш день. І ніхто та ніщо не зможе вас зупинити на шляху до перемоги". Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з'явився у кадрі зі своєю дружиною та 2 дочками. "Ми віримо у вас. Слава Україні!", – сказав він.

"Віддайте всі свої сили заради перемоги", – закликала олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Звернулися до збірної й українські військові з передової. "Будьте бійцями, перемагаємо разом. Ми підтримуємо вас, бо самі знаємо, скільки сил додає підтримка. І на футбольному полі є місце для спортивного подвигу", – наголосили захисники країни. Завершив відео глава держави. "Вас на полі не буде 11. Нас на полі буде 40 мільйонів", – підсумував він.

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Хто ще знявся у відео

Ірина Білик;

Руслан Стефанчук;

Василь Вірастюк;

Євген Кошовий;

Сергій Бабкін;

Олександр Усик;

Марія Єфросиніна;

Олександр Пономарьов;

Олег Немчінов;

та інші.

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