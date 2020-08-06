Уже этой осенью цена на газ может значительно повыситься. Стоимость "голубого топлива" вырастет почти на половину, прогнозируют в Нафтогазе.

Такое мнение высказал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24", передает 24 канал.

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Он отметил, что цена на газ может вырасти почти на 40%. Поскольку ситуация на рынке сейчас демонстрирует, что осенью цены значительно возрастут. Но точно предсказать, действительно ли будет рост столь значительным – тяжело.

Мы в "Нафтогазе" делаем все для того, чтобы наше ценообразование было максимально прозрачным и максимально справедливым,

– отметил Коболев.

Глава предприятия также отметил, что за последние годы украинский рынок газа стал дешевле из-за прямой импортной покупательной способности. Произошло это из-за того, что на рынке существует конкуренция и трейдеры это прекрасно понимают.

"Эта конкуренция и сделала цену на газ очень привлекательной и очень низкой", – подытожил Коболев.

Как менялась цена на газ с начала года?

В марте украинцы заплатили за потребленный в феврале газ по тарифу 5,86 гривны за кубометр. Это на 15% дороже, чем в январе.

В апреле из-за кризиса цены упали на 15%, в мае – еще на 21%.

В июне стоимость снизилась еще на 6%.

А в июле цена начала расти. Она увеличилась на 7% – до 2 297,53 гривны за тысячу кубометров.

"Нафтогаз" установил на август 2020 года стоимость газа на уровне 3,24 гривны за кубометр. Соответственно с июля цена голубого топлива выросла на 27 копеек за кубометр. В процентном отношении рост стоимости газа составляет 9%.