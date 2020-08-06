Ціна на газ може зрости на 40% вже восени, – "Нафтогаз"
Уже цієї осені ціна на газ може значно підвищитися. Вартість "блакитного палива" зросте майже на половину, прогнозують у Нафтогазі.
Таку думку висловив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "Україна 24", передає 24 канал.
До теми У серпні вартість газу зросла на 9%: яка ціна зараз
Він наголосив, що ціна на газ може зрости майже на 40%. Оскільки ситуація на ринку зараз демонструє, що восени ціни значно зростуть. Але достеменно передбачити, чи справді буде зростання таким значним – важко.
Ми в "Нафтогазі" робимо все для того, щоби наше ціноутворення було максимально прозорим і максимально справедливим,
– наголосив Коболєв.
Глава підприємства також зазначив, що за останні роки український ринок газу став дешевшим через пряму імпортну купівельну спроможність. Сталося це через те, що на ринку існує конкуренція і трейдери це чудово розуміють.
"Ця конкуренція і зробила ціну на газ дуже привабливою й дуже низькою", – підсумував Коболєв.
Як змінювалась ціна на газ із початку року?
- У лютому українці заплатили за газ за тарифом 5,86 гривні за кубометр. Це на 15% дорожче, ніж у січні.
- У квітні через кризу ціни впали на 15%, у травні – ще на 21%.
- У червні вартість знизилась ще на 6%.
- А в липні ціна почала зростати. Вона збільшилась на 7% – до 2 297,53 гривні за тисячу кубометрів.
- "Нафтогаз" встановив на серпень 2020 року вартість газу на рівні 3,24 гривні за кубометр. Відтак від липня ціна блакитного палива зросла на 27 копійок за кубометр. У відсотковому відношенні зростання вартості газу становить 9%.
Як формується ціна на газ?"Нафтогаз" та Кабінет Міністрів безпосередньо не встановлюють ціни на газ для населення з 1 серпня 2020 року, тому що ціни будуть ринкові.
Тепер діятиме принцип імпортного паритету. Тобто Україна купуватиме газ на німецькому або нідерландському хабі. До цієї ціни додадуть вартість транспортних послуг.