Уже цієї осені ціна на газ може значно підвищитися. Вартість "блакитного палива" зросте майже на половину, прогнозують у Нафтогазі.

Таку думку висловив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "Україна 24", передає 24 канал.

До теми У серпні вартість газу зросла на 9%: яка ціна зараз

Він наголосив, що ціна на газ може зрости майже на 40%. Оскільки ситуація на ринку зараз демонструє, що восени ціни значно зростуть. Але достеменно передбачити, чи справді буде зростання таким значним – важко.

Ми в "Нафтогазі" робимо все для того, щоби наше ціноутворення було максимально прозорим і максимально справедливим,

– наголосив Коболєв.

Глава підприємства також зазначив, що за останні роки український ринок газу став дешевшим через пряму імпортну купівельну спроможність. Сталося це через те, що на ринку існує конкуренція і трейдери це чудово розуміють.

"Ця конкуренція і зробила ціну на газ дуже привабливою й дуже низькою", – підсумував Коболєв.

Як змінювалась ціна на газ із початку року?

У лютому українці заплатили за газ за тарифом 5,86 гривні за кубометр. Це на 15% дорожче, ніж у січні.

У квітні через кризу ціни впали на 15%, у травні – ще на 21%.

У червні вартість знизилась ще на 6%.

А в липні ціна почала зростати. Вона збільшилась на 7% – до 2 297,53 гривні за тисячу кубометрів.

"Нафтогаз" встановив на серпень 2020 року вартість газу на рівні 3,24 гривні за кубометр. Відтак від липня ціна блакитного палива зросла на 27 копійок за кубометр. У відсотковому відношенні зростання вартості газу становить 9%.