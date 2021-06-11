Спикер Нафтогаза Максим Белявский заявил, что в 15 часов начались следственные действия. Они осуществляются согласно постановлению решения суда.
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В Нафтогазе прокомментировали обыски
Следственные действия до сих пор продолжаются, поэтому сообщить детали я не могу. Мне запрещает закон. Но могу заверить общество, что между "Нафтогазом" и правоохранительными органами есть конструктивное взаимодействие, взаимопонимание. Мы сотрудничаем, поддерживаем следственный процесс,
– заявил Белявский.
Он заверил, что детали обысков расскажет по завершению следственных действий. Представитель рассказал, что "следственные действия идут в главном офисе "Нафтогаза".
Представитель компании подтвердил, что речь идет о возможном нарушении процедуры растаможки газа с 2015 года. Он также рассказал, что обыски никак не повлияют на поставки или добычу газа.
"Все предприятия работают в штатном режиме", – отметил спикер.
Представитель "Нафтогаза" Максим Белявский прокомментировал обыски в компании: смотрите видео