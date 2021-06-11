Спикер Нафтогаза Максим Белявский заявил, что в 15 часов начались следственные действия. Они осуществляются согласно постановлению решения суда.

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В Нафтогазе прокомментировали обыски

Следственные действия до сих пор продолжаются, поэтому сообщить детали я не могу. Мне запрещает закон. Но могу заверить общество, что между "Нафтогазом" и правоохранительными органами есть конструктивное взаимодействие, взаимопонимание. Мы сотрудничаем, поддерживаем следственный процесс,

– заявил Белявский.

Он заверил, что детали обысков расскажет по завершению следственных действий. Представитель рассказал, что "следственные действия идут в главном офисе "Нафтогаза".

Представитель компании подтвердил, что речь идет о возможном нарушении процедуры растаможки газа с 2015 года. Он также рассказал, что обыски никак не повлияют на поставки или добычу газа.

"Все предприятия работают в штатном режиме", – отметил спикер.

Представитель "Нафтогаза" Максим Белявский прокомментировал обыски в компании: смотрите видео

Обратите внимание! Сотрудники Государственной фискальной службы Украины 11 июня пришли в "Нафтогаз" с обысками. Следствие установило, что с октября 2015 года до сих пор служебные лица "Нафтогаза" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у российского "Газпрома". Из-за этого в бюджет Украины не поступило 2,7 миллиарда гривен НДС, то есть налог на добавленную стоимость.