За период расследования сотрудники ГФС собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов.

Важно Не один миллиард долларов: сколько недополучает Украина из-за уклонения от уплаты налогов

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Следствие установило, что с октября 2015 года и по сей день служебные лица "Нафтогаза" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у российского "Газпрома". Вследствие этих преступных действий в бюджет Украины не поступило 2,7 миллиарда гривен НДС, то есть налога на добавленную стоимость.

Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины.

Однако "Нафтогаз" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующих актов приема и передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС,

– заявили в ГФС.

Однако в ГФС подчеркнули, что следствие имеет достаточно доказательств для того, чтобы утверждать о фактах уклонения от уплаты налогов.

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