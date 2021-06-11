За період розслідування співробітники ДФС зібрали достатньо доказів, які можуть говорити про факт ухилення від сплати податків.

Важливо Не один мільярд доларів: скільки недоотримує Україна через ухилення від сплати податків

Більше про справу

Слідство встановило, що з жовтня 2015 року і донині службові особи "Нафтогазу" не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у російського "Газпрому". Внаслідок цих злочинних дій до бюджету України не надійшло 2,7 мільярда гривень ПДВ, тобто податку на додану вартість.

Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що перебуває у газотранспортній системі України.

Однак "Нафтогаз" не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому та передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС,

– заявили у ДФС.

Однак у ДФС наголосили, що слідство має достатньо доказів для того, щоб стверджувати про факти ухилення від сплати податків.

Новина доповнюється...