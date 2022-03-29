В частности, речь идет о тех территориях, которые находятся под угрозой захвата: Запорожская и Херсонская области. Об этом заявил Национальный банк Украины.

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О таких нарушениях сообщают банки, а также средства массовой информации. В Нацбанке отметили, что подобные действия оккупантов невозможны без преступной поддержки и политической воли руководства центрального банка РФ.

В этой связи Национальный банк Украины отмечает, что в соответствии с Конституцией Украины единственной денежной единицей Украины является гривна. Выпуск и обращение на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов как средств платежа запрещается,

– говорится в заявлении Национального банка Украины.

Также сообщается, что украинская банковская система способна осуществлять надлежащее обслуживание населения, а Национальный банк и банки – продолжат обеспечивать оборот гривни на временно захваченных территориях в соответствии с законодательством Украины.

НБУ считает неприемлемым содействие военной агрессии российских захватчиков, в частности, касательно любого ограничения обращения гривны. А также требует от центрального банка РФ немедленно прекратить введение обращения других валют на временно захваченной территории Украины.

В своем заявлении НБУ подчеркнул, что в соответствии со статьей 43 Положений о законах и обычаях войны на суше, являющейся приложением к IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше, сторонами которой среди прочих являются Украина и РФ, оккупант должен "принимать все зависимые от него меры для того, чтобы, по возможности, восстановить и обеспечить общественный порядок и безопасность, соблюдая существующие в стране законы, за исключением, когда это абсолютно невозможно".

Национальный банк Украины заявляет, что действия российских захватчиков по ограничению обращения наличной и безналичной гривны и попытки введения обращения российского рубля на временно захваченных территориях Украины нарушают нормы международного права,

– заявление НБУ.

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