Зокрема йдеться про ті території, які знаходяться під загрозою захоплення: Запорізька та Херсонська області. Про це заявляє Національний банк України.

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Про такі порушення повідомляють банки, а також засоби масової інформації. У Нацбанку зазначили, що такі дії окупантів неможливі без злочинної підтримки та політичної волі керівництва центрального банку РФ.

У зв'язку з цим Національний банк України наголошує, що відповідно до Конституції України єдиною грошовою одиницею України є гривня. Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється,

– мовиться у заяві Національного банку України.

Також повідомляється, що українська банківська система здатна здійснювати належне обслуговування населення, а Національний банк та банки – продовжувати забезпечувати обіг гривні на тимчасово захоплених територіях відповідно до законодавства України.

НБУ вважає неприйнятним сприяння військовій агресії російських загарбників, зокрема щодо будь-якого обмеження обігу гривні. А також вимагає від центрального банку РФ негайно припинити запровадження обігу інших валют на тимчасово захопленій території України.

У своїй заяві НБУ наголосив, що відповідно до статті 43 Положень про закони і звичаї війни на суходолі, що є додатком до IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі, сторонами якої серед інших є Україна та РФ, окупант має "вживати всіх залежних від нього заходів для того, щоб, по можливості, відновити і забезпечити громадський порядок і безпеку, дотримуючись існуючих у країні законів, за виключенням, коли це абсолютно неможливо".

Національний банк України заявляє, що дії російських загарбників щодо обмеження обігу готівкової і безготівкової гривні та спроби запровадження обігу російського рубля на тимчасово захоплених територіях України порушують норми міжнародного права,

– заява НБУ.

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