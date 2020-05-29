Наглое унижение Украины и украинцев, – Мельник впервые прокомментировал оскорбления Шредера

Бывший немецкий канцлер, друг российского президента и глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер в подкасте назвал посла Украины "каким-то карликом". Андрей Мельник заявил, что Шредер оскорбил всю Украину и украинцев.

Посол Андрей Мельник считает, что с помощью нового модного подкаста Шредер стал обелять "свой потрепанный в Германии имидж", пишет "Крым.Реалии".

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По мнению Мельника, имя Герхарда Шведера навсегда останется во всемирной истории как "синоним циничного лоббиста Кремля, который, несмотря на свои попытки, потерпел провал".

Посол добавил, что немецкий экс-политик "из последних сил старается сохранить хорошую мину при плохой игре", потому что чувствует нервозность и раздражение.

Вместо того, чтобы предоставить немецкому обществу честный ответ на вопрос о зависимости его позиции от газпромовско-роснефтинских гонораров, он теряет самоконтроль, переходит на личности, прибегая к сомнительному лексикону,

– заявил украинский дипломат.

Мельник о "каком-то карлике"

Дипломат объяснил, что в немецком языке слово Zwerg, которым Шредер обозвал Мельника, имеет несколько значений.

Одно из них – именно "карлик", которое имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность.

Впрочем речь идет об пренебрежительном отношении не к личности посла. Речь идет о наглом унижении Украины и украинцев,

– подчеркнул посол.

По мнению Андрея Мельника, такие фразы от бывшего топ-политика не являются чем-то невинным или легкомысленным, а имеют очень и очень нехороший привкус.

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