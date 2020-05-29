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Зухвале приниження України і українців, – Мельник вперше прокоментував образи Шредера

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Шредер обізвав Мельника карликом через Росію - реакція Мельника
Посол України у Німеччині Андрій Мельник / germany.mfa.gov.ua

Колишній німецький канцлер, друг російського президента і голова ради директорів "Роснафти" Герхард Шредер у подкасті назвав посла України "якимось карликом". Андрій Мельник заявив, що Шредер образив всю Україну та українців.

Посол Андрій Мельник вважає, що за допомогою нового модного подкасту Шредер став вибілювати "свій пошарпаний в Німеччині імідж", пише "Крим.Реалії".

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На думку Мельника, ім’я Герхарда Шведера назавжди залишиться у всесвітній історії як "синонім цинічного лобіста Кремля, який, незважаючи на свої спроби, зазнав провалу".

Посол додав, що німецький експолітик "з останніх сил прагне зберегти хорошу міну при поганій грі", бо відчуває нервозність і роздратування.

Замість того, щоб надати німецькому суспільству чесну відповідь на питання про залежність його позиції від газпромівсько-роснєфтинських гонорарів, він втрачає самоконтроль, переходить на особистості, вдаючись до сумнівного лексикону,
– заявив український дипломат.

Мельник про "якогось карлика" 

Дипломат пояснив, що в німецькій мові слово Zwerg, яким Шредер обізвав Мельника, має кілька значень.

Одне з них – саме "карлик", яка має відверто дискримінаційну конотацію, прямо натякаючи на неповноцінність.

Втім йдеться про зневажливе ставлення не до особи посла. Мова йде про зухвале приниження України та українців,
– наголосив посол.

На думку Андрія Мельника, такі фрази від колишнього топ-політика не є чимось безневинним або легковажним, а мають дуже і дуже негарний присмак.

Скандал Шредера та Мельника: коротко

  • Спершу колишній німецький канцлер та друг російського президента виступив за скасування санкції проти Росії і заявив, що РФ ніколи не поверне Крим.
  • Водночас канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримує санкції проти Росії.
  • Андрій Мельник такі заяви Шредера назвав "криком відчаю".
  • Пізніше Шредер почав записувати подкасти. В першому він згадав про антиросійські санкції і водночас – критику з боку Андрія Мельника.
  • Друг Путіна назвав Мельника "якимось карликом", не пригадавши відразу – посол він чи "колишній міністр закордонних справ".
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Санкції Скандал Новини Росії
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