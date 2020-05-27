Підленько і низько, – в МЗС відреагували на образу від проросійського Шредера
Заступник глави українського МЗС назвав "підлою" і "низькою" заяву колишнього канцлера Німеччини. Той обізвав українського посла карликом.
Так відомий проросійськими настроями Герхард Шредер висловився про Андрія Мельника. Образу прокоментував Василь Боднар на своїй фейсбук-сторінці.
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Реакція МЗС України
Дуже підленько і низько ,як для екс-Канцлера Німеччини, але як кажуть, "з ким поведешся, від того й наберешся". Цей коментар Шрьодера – застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима!
– написав він.
Заступник глави МЗС України також додав, що "українського посла в образу не дамо".
Чому Шредер образив українського посла
- Колишній німецький канцлер та друг російського президента, водночас і голова ради директорів "Роснафти" Герхард Шредер вирішив записувати подкасти.
- Перший з них був присвячений боротьбі з коронавірусом. Натомість наприкінці Шредер згадав про антиросійські санкції і водночас – критику з боку Андрія Мельника.
- Шредер у своєму стилі повторив, що вважає безглуздими санкції проти Росії через Крим. Згодом назвав Мельника "якимось карликом", не змігши відразу згадати – посол він чи "колишній міністр закордонних справ".
- Проросійський політик також додав, що "це навіть в Німеччині нікого не цікавить".
З чого розпочався скандал
Шредер на сторінках одного із видань виступив за скасування санкції проти Росії і заявив, що РФ ніколи не поверне Крим.
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У відповідь в інтерв’ю цьому ж виданню Андрій Мельник такі заяви Шредера назвав "криком відчаю" та запропонував йому парі: Крим повернеться до України ще за життя німецького політика.
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