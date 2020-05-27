Підленько і низько, – в МЗС відреагували на образу від проросійського Шредера

Заступник глави українського МЗС назвав "підлою" і "низькою" заяву колишнього канцлера Німеччини. Той обізвав українського посла карликом.

Так відомий проросійськими настроями Герхард Шредер висловився про Андрія Мельника. Образу прокоментував Василь Боднар на своїй фейсбук-сторінці.

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Реакція МЗС України

Дуже підленько і низько ,як для екс-Канцлера Німеччини, але як кажуть, "з ким поведешся, від того й наберешся". Цей коментар Шрьодера – застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима!

– написав він.

Заступник глави МЗС України також додав, що "українського посла в образу не дамо".

Чому Шредер образив українського посла

Колишній німецький канцлер та друг російського президента, водночас і голова ради директорів "Роснафти" Герхард Шредер вирішив записувати подкасти.

Перший з них був присвячений боротьбі з коронавірусом. Натомість наприкінці Шредер згадав про антиросійські санкції і водночас – критику з боку Андрія Мельника.

Шредер у своєму стилі повторив, що вважає безглуздими санкції проти Росії через Крим. Згодом назвав Мельника "якимось карликом", не змігши відразу згадати – посол він чи "колишній міністр закордонних справ".

Проросійський політик також додав, що "це навіть в Німеччині нікого не цікавить".

З чого розпочався скандал

Шредер на сторінках одного із видань виступив за скасування санкції проти Росії і заявив, що РФ ніколи не поверне Крим.

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У відповідь в інтерв’ю цьому ж виданню Андрій Мельник такі заяви Шредера назвав "криком відчаю" та запропонував йому парі: Крим повернеться до України ще за життя німецького політика.