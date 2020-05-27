Подленько и низко, – в МИД отреагировали на оскорбление от пророссийского Шредера

Заместитель главы украинского МИД назвал "подлым" и "низким" заявление бывшего канцлера Германии. Тот обозвал украинского посла карликом.

Так известный пророссийскими настроениями Герхард Шредер высказался об Андрее Мельнике. Образу прокомментировал Василий Боднар на своей фейсбук-странице.

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Реакция МИД Украины

Очень подленько и низко, как для экс-канцлера Германии, но как говорится, "с кем поведешься, от того и наберешься". Этот комментарий Шредера – предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами!

– написал он.

Заместитель главы МИД Украины также добавил, что "украинского посла в обиду не дадим".

Почему Шредер оскорбил украинского посла

Бывший немецкий канцлер и друг российского президента, одновременно и председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер решил записывать подкасты.

Первый из них был посвящен борьбе с коронавирусом. Однако в конце Шредер вспомнил об антироссийских санкциях и одновременно – критике со стороны Андрея Мельника.

Шредер в своем стиле повторил, что считает бессмысленными санкции против России из-за Крыма. Впоследствии назвал Мельника "каким-то карликом", не сумев сразу вспомнить – посол он или "бывший министр иностранных дел".

Пророссийский политик также добавил, что "это даже в Германии никого не интересует".

С чего начался скандал

Шредер на страницах одного из изданий выступил за отмену санкций против России и заявил, что РФ никогда не вернет Крым.

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В ответ в интервью этому же изданию Андрей Мельник такие заявления Шредера назвал "криком отчаяния" и предложил ему пари: Крым вернется в Украину еще при жизни немецкого политика.