Об этом 24 каналу сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его словам, человек, погибший в результате ракетной атаки, был сотрудником железнодорожного пути.

Тема Ракетный удар возле Черкасс: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и пострадавшие

Погибший находился на дежурстве

"Погибший обслуживал железнодорожный путь и как раз находился на дежурстве. Он действовал в соответствии с сигналами ракетного нападения, но гражданская инфраструктура не приспособлена к защите в полной мере", – заявил Табурец.

Как отметил глава Черкасской ОВА, когда произошли чрезвычайно мощные взрывы, нанесшие большие разрушения, мужчина попал в зону поражения ракеты. Кроме того, Табурец добавил, что еще 3 человека, получившие ранения, сейчас находятся в критическом состоянии.