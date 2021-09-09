Мужчина был выходцем из Центральной Азии. По информации Службы безопасности Украины, в 2014 – 2016 годах в Турции мужчину завербовали члены "ИДИЛ".

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Задержанный прятался от правоохранителей

В СБУ отметили, что иностранец, скрываясь от правоохранительных органов, прибыл в Украину. В государстве находился с нарушением требований миграционного законодательства.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Обратите внимание! ИГИЛ – это непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая милитаристская группа. Полное название - "Исламское государство Ирака и Леванта".

Задержанный иностранец / Фото СБУ​



Мужчина нарушал миграционное законодательство / Фото СБУ

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