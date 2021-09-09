Мужчина был выходцем из Центральной Азии. По информации Службы безопасности Украины, в 2014 – 2016 годах в Турции мужчину завербовали члены "ИДИЛ".
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Задержанный прятался от правоохранителей
В СБУ отметили, что иностранец, скрываясь от правоохранительных органов, прибыл в Украину. В государстве находился с нарушением требований миграционного законодательства.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Задержанный иностранец / Фото СБУ
Мужчина нарушал миграционное законодательство / Фото СБУ
Что известно о похожих задержаниях
- В Северодонецке сотрудники СБУ задержали участника террористической организации на оккупированных территориях. Это произошло в сентябре 2020 года. Мужчина в 2014 году в составе группы Дремова захватывал админздания на Луганщине.
- Правоохранители в феврале 2021 года разоблачили и задержали мужчину, которого называют "активистом крымской весны". В 2014 году он помог россиянам оккупировать полуостров.
- В июне 2021 года в Черкассах правоохранители разоблачили иностранца, который находился в международном розыске. Мужчину обвиняли в совершении преступлений террористического характера. Интересно, что у него был российский паспорт.