Зеленский подчеркнул, что Украина верит в справедливость западного мира. Наказан должен быть не только Владимир Путин, но и все военные командиры, каждый, кто отдавал приказ.

Заметьте Из Киевщины уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей

Украинский лидер отметил, что российские оккупанты пытали и убивали детей. Зеленский подчеркнул: захватчикам было мало просто убить.

Мы находим людей со связанными за спиной руками и обезглавленными. Для тех преступников было недостаточно просто убить

– рассказал украинский лидер.

Важно – Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео