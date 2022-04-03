Зеленський наголосив, що Україна вірить у справедливість західного світу. Покараний має бути не лише Володимир Путін, але й усі військові командири, кожен, хто віддавав наказ.

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Український лідер зауважив, що російські окупанти катували та вбивали дітей. Зеленський наголосив: загарбникам було мало просто вбити.

Ми знаходимо людей зі зв'язаними за спиною руками та обезголовленими. Для тих злочинців було недостатньо просто вбити.

– розповів український лідер.

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