Генпрокурорка розповіла, що у бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти. Вони проводять огляди, розтини та відбір зразків ДНК.

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З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями,

– наголосила Венедіктова.

Генпрокурорка зауважила, що лише на території Бучанського району залучили понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота триває в усіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області.

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