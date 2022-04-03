Українці не хочуть підкорятися Росії, тому ворог намагається знищити народ

Про це Володимир Зеленський заявив американським ЗМІ. Президент звинуватив Росію в геноциді українців.

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Справді, це геноцид – знищення цілої нації та народу,

– зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що на території України проживають понад 100 національностей, які Росія також знищує.

Зеленський сказав, що українці не хочуть підкорятися Росії, тому ворог намагається знищити народ.

"У нас понад 100 національностей. Йдеться про знищення та винищення цих національностей. Ми громадяни України, і ми не хочемо підкорятися політиці Російської Федерації. Ось чому нас руйнують та знищують", – резюмував він.

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