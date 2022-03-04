Соответствующую информацию о состоянии дел на 9 день войны рассказал министр внутренних дел Украины в эфире канала "Рада". Такие данные по состоянию на вечер 4 марта.
Заметьте Мариуполь держится, восточный форпост никто не собирается покидать
В Мариуполе ситуация самая критическая
Наиболее критическая ситуация в городе Мариуполе. Там, к сожалению, не удается договориться ни о каких гуманитарных коридорах,
– заявил Денисенко.
Чиновник пояснил, что ситуация там критическая, особенно если учитывать то, что почти непрерывно враг поливает город "Градами" и расстреливает гражданскую инфраструктуру.
"Особый цинизм заключается в том, что стреляют в том числе и в больницы", – заявил Денисенко.
Буквально по состоянию на 20:36 3 марта сообщали, что Мариуполь держится, восточный форпост никто не собирается покидать.
Как можно противостоять врагу /Инфографика 24 канала
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