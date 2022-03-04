Відповідну інформацію про стан справ на 9 день війни розповів міністра внутрішніх справ України у ефірі каналу "Рада". Такі дані станом на вечір 4 березня.

Зауважте Маріуполь тримається, східний форпост ніхто не збирається покидати

У Маріуполі ситуація найкритичніша

Найбільш критична ситуація у місті Маріуполі. Там, на жаль, не вдається домовитись ні про які гуманітарні коридори,

– заявив Денисенко.

Посадовець пояснив, що ситуація там критична, особливо, якщо зважати на те, що майже безперервно ворог поливає місто "Градами" і розстрілює цивільну інфраструктуру.

"Особливий цинізм полягає в тому, що стріляють в тому числі і в лікарні", – заявив Денисенко.

Буквально станом на 20:36 3 березня повідомляли, що Маріуполь тримається, східний форпост ніхто не збирається покидати.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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