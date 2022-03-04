Куди б не прийшли російські окупанти – усюди зустрічають неймовірну відважі ЗСУ та опір місцевого населення. Поодинокі успіхи ворога тимчасові, і він, розуміючи це, завдає нищівного ракетного удару по мирних містах.

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Захист Маріуполя

Атаку ворога на Маріуполь відбивають багато українських герїв. ЗСУ, "Азов", Нацгвардія, морська піхота, поліція, територіальна оборона прикордонники – усі воїни б'ються проти окупантів та захищають місто.

Бої тивають, сьогодні нашим героям вдалося знищити дві бойові машини окупантів, три танки та багатьох піхотинців.

"Маріуполь тримається, східний форпост ніхто не збирається покидати", – запевняють українські захисники.

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