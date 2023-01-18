Если они этого не сделают, дальше в сторону Покровска не продвинутся. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Роман Свитан.

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Какие направления наиболее угрожающие

ППК "Вагнер" не смогла выполнить задание. Именно поэтому командующим назначили Валерия Герасимова и начали выходить линейные российские части – некоторые виды десантников, первый и второй корпуса квазиреспублик на Донбассе. Следовательно, Бахмут будут пытаться выбить в основном обходя его. По словам Свитана, северный охват Бахмута, район Соледара, является наиболее бесперспективным. Это может быть ложная цель. Учитывая карту боевых действий, убежден военный эксперт, россиянам гораздо выгоднее обходить Бахмут с Юга. Оттуда идет снабжение военной амуниции.

Я думаю, они будут сражаться в районе Курдюмовки и Клещиевки, пытаться выйти на Часов Яр или Константиновку. Эта развязка обеспечивает, в частности, и Краматорско – Славянскую группировку,

– заметил Свитан.

Россияне это отлично понимают. Поэтому мы видим информационно-психологическую операцию в районе Северодонецка. Военный эксперт подчеркнул, что это оттягивание сил и средств, а основной удар в районе Бахмута будет нанесен и уже наносится в районе Курдюмовки.

Еще одно направление, которое интересует россиян, это юг самого Донецка – район Марьинки и Угледара. Свитан объясняет: для того чтобы оттеснить наши войска из-под Донецка, им нужно выйти на Покровск. А это они могут сделать либо из-под Угледара на Курахово, либо из Новоселки на одну из основных трасс, соединяющих Днепр с Донецком.

"Эти направления сейчас наиболее опасны в стратегическом плане", – подытожил военный эксперт.

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Единственная задача россиян