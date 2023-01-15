Такое мнение 24 Канала озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Военный обозреватель Роман Бочкала ранее рассказал о том, что никакого окружения Соледара не будет.
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Единственная задача – взятие Донбасса
Свитан рассказал, что единственная задача россиян – это взятие Донбасса. Ее они и пытаются выполнить. Вбросы о наступлениях из Беларуси, на Харьков – это все информационные ловушки. Все усилия армии, руководства – на Донбасс. Они выполняют определенные действия, где это позволяет оперативно-тактическая обстановка, рельеф, наши позиции, их силы.
Есть примерно 4 направления, где они пытаются продвинуться и выполнять наступательные действия,
– отметил военный эксперт.
Направления наступления россиян
Он продолжил, что эти 4 направления – это:
- Лиманский. Они двигаются в сторону Лимана из Кременной, где перед Торским натыкаются на наш укрепрайон. Россияне боятся наступления ВСУ на Кременную, потому что понимают важность дороги Р-22 – единственного логистического пути для Попаснянской группировки.
- Бахмутский. Наступления на Соледар и т.д.
- Авдеевский. Самое горячее направление уже 9 лет. Там у ВСУ сильный гарнизон, который усилен артиллерией 155 мм, HIMARS.
- Угледарский. Здесь россияне стремятся выйти на Курахово, Покровск, пытаясь зайти в тыл нашей Бахмутской группировке.
"Эти направления понятны, прогнозируемы и в принципе возможны с теми силами и средствами, которые есть у россиян. Наши войска, конечно, все это отслеживают, выполняют определенные контрнаступательные действия, в основном пока в режиме активной обороны", – отметил летчик-инструктор.
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Наступление ВСУ на Кременную
По его словам, деоккупация Кременной позволила бы ВСУ контролировать дорогу Р-22. После того, как ВСУ деоккупировали Купянск, теперь из Валуек поставка в группировку возле Бахмута идет через Кременную. Если Россия потеряет Кременную, то поставки придется налаживать из Ростова через Мариуполь.
Однако Ростовское направление снабжает еще и Запорожский фронт и часть южного Донецкого фронта. Поэтому на Ясиноватской группировке останется меньше сил и средств. Почему ВСУ и пытаются выйти на Кременную, потому что такой асимметричный удар по российской группировке в районе Бахмута, ударит по Ясиноватской группировке,
– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- Россияне 13 января объявили о захвате Соледара в Донецкой области. Однако информация, распространенная на уровне минобороны страны-агрессора – полная ложь.
- На Донетчине на линии Предтечино – Белая Гора – Дилиевка оккупанты отрабатывают со всех видов артиллерии и РСЗО по укрепрайонам ВСУ. Да, это может быть подготовкой захватчиков к наступлению.
- Донецкое направление остается одним из самых горячих участков фронта. Российские войска там пытаются идти в наступление, при этом терпя бешеные потери.