Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович сказал, что ситуация в Соледаре контролируется нами, операция плановая.

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Окружения Соледара нет

Бочкала отметил, что в части города Соледарь идут бои. Окружения нет и не будет. Есть контролируемый уход с позиций, терять жизнь бойцам там бессмысленно. Военного стратегического значения Соледар не имеет. Это маленький городок, который в 2020 году насчитывал 10 тысяч человек.

Им нужна победа, хоть какая-нибудь. Пусть небольшая, пусть бессмысленная, но она им нужна. Им нужно как-то где-то показать, что-то продемонстрировать, чтобы перевести фокус внимания от всех тех катастрофических поражений, которые у них были до этого,

– заметил военный обозреватель.

"Победа на труппах"

Он продолжил, что эта "победа" войдет в историю россиян как "победа на трупах". Никаких путей на Бахмут, Краматорск, Славянск эта "победа" не открывает. Им нужно еще миллион мобилизованных, чтобы дойти туда. Впрочем, для себя россияне протестовали технологию идти массово по трупам.

"То, как делал Сталин, то, как когда-то делала орда монголо-татар, которая тоже на России себя очень хорошо чувствовала. Это продолжение этой политики. Им важно показать, что они победили подготовленные войска НАТО. Там действительно очень много наших подготовленных ребят, которых нам важно не потерять", – подчеркнул Бочкала.

Бочкала о том, что никакого окружения не будет, о Соледаре еще поговорим весной: смотрите видео

Вернемся к этому вопросу весной

По его словам, о Соледаре и о остальных направлениях будем говорить весной. Главная задача для ВСУ зимой продержаться, не потерять позиции. Весной у нас будет много интересной помощи от партнеров, будет еще больше подготовленных военных.

Не будет массовых отступлений, для этого нет оснований. Весной поговорим и о Соледаре, и о многих других территориях. Поэтому, если обобщено, я вижу эту картину именно так,

– подчеркнул военный обозреватель.

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