Об этом во время своего стрима рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он назвал вероятный сценарий развития наступления российских захватчиков на Востоке Украины.

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Вероятный сценарий наступления оккупантов на Востоке

Владимир Путин назначил Сергея Суровикина командующим оккупационными войсками в Украине, чтобы найти слабое место в нашей обороне и истощить резервы. В то же время, российский диктатор "заинтересовал" Евгения Пригожина в прорыве украинской обороны.

Так, Пригожину удалось немного сдвинуть линию фронта. Пока украинские защитники отбивают атаки оккупантов в Бахмуте и Соледаре, россияне накапливают резервы под руководством генштаба страны-агрессора.

Глава Кремля устранил Пригожина после того, как тот исполнил свою роль. А также снизил в должности Суровикина, а на его место поставил главу генштаба Валерия Герасимова.

А уже теперь под командованием генштаба России оккупанты могут готовить наступление на Бахмутском направлении. В то же время для того, чтобы ВСУ не перебросили резервы с Запорожского направления, захватчики предпринимают попытку наступления в районе Гуляйполя.

Так, россияне захватили населенные пункты Мирное и Дружковка, в результате чего ВСУ не могут перебросить оттуда силы на линию Предтечино – Белая Гора – Дылеевка.

Этот участок – это выход на Константиновку. А это – перекресток дорог, по которым идет снабжение Бахмута, то есть они могут попытаться зайти в тыл Бахмута с Южного направления,

– предположил военный эксперт.

Жданов назвал вероятный сценарий наступления россиян на Востоке: смотрите видео

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