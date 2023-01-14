Про це під час свого стріму розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він назвав ймовірний сценарій розвитку наступу російських загарбників на Сході України.

Зверніть увагу ЗСУ готуються до всіх сценаріїв: яке військове значення для росіян має Соледар та Бахмут

Ймовірний сценарій наступу окупантів на Сході

Владімір Путін назначив Сєргєя Суровікіна командувачем окупаційними військами в Україні для того, щоб знайти слабке місце в нашій обороні та виснажити резерви. Водночас російський диктатор "зацікавив" Євгєнія Пригожина у прориві української оборони.

Так, Пригожину вдалося трохи посунути лінію фронту. Поки українські захисники відбивають атаки окупантів в Бахмуті та Соледарі, росіяни накопичують резерви під керівництвом генштабу країни-агресорки.

Очільник Кремля усунув Пригожина після того, як той виконав свою роль. А також знизив на посаді Суровікіна, а на його місце поставив голову генштабу Валєрія Герасимова.

А вже тепер під командуванням генштабу Росії окупанти можуть готувати наступ на Бахмутському напрямку. Водночас для того, щоб ЗСУ не перекинули резерви із Запорізького напрямку, загарбники здійснюють спробу наступу в районі Гуляйполя.

Так, росіяни захопили населені пункти Мирне та Дружківка, внаслідок чого ЗСУ не можуть перекинути звідти сили на лінію Предтечине – Біла Гора – Диліївка.

Ця ділянка – це вихід на Костянтинівку. А це – перехрестя доріг, якими йде постачання Бахмута, тобто вони можуть спробувати зайти в тил Бахмута з Південного напрямку,

– припустив військовий експерт.

Жданов назвав ймовірний сценарій наступу росіян на Сході: дивіться відео

Яка ситуація на Сході України: актуальна інформація