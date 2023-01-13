Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, с такой же тактикой россияне занимали и другие города – Мариуполь и Северодонецк.

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"Бахмут – это тот кирпич, о который они бъются. Россияне сейчас используют тактику стереть город с лица Земли", – уверен Свитан.

По словам военного эксперта, села враг берет таким же способом – "срывает" артиллерией населенный пункт, оставляя остатки от домов высотой в полметра, удерживать которые невозможно. Потому украинской армии приходится отступать.

"Именно такую тактику они сейчас используют в Бахмуте, рассчитывая за время выдавить наши войска из города. Такую же тактику они использовали и в Соледаре", - пояснил полковник ВСУ в запасе.

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Ситуация в Кременной

В Кременной, по мнению военного эксперта, ситуация противоположная, поскольку в районе города контрудары проводят украинские войска. Поэтому для защиты своих войск, россияне должны проводить наступательные действия на этом направлении.

Это такой контрудар. До того, как мы начинаем движение, они пытаются сбросить этот наш наступательный порыв. Кременная в этом смысле – горячая точка, но в обратную сторону, направленная на самих россиян,

– рассказал Свитан.

По информации полковника ВСУ в запасе, из Кременной оккупанты планировали выйти в сторону Лимана, но были остановлены фланговыми ударами с Севера и Юга. Кроме того, эксперт прогнозирует определенные оперативно-тактические действия со стороны ВСУ в Кременной, поскольку земля уже промерзла и появилась возможность двигаться на тяжелой технике.

У оккупантов не хватает снарядов

Роман Свитан считает, что засыпание пушечным мясом – это единственная возможная тактика русских войск. Такая тактика является основной не из-за ее эффективности, а из-за невозможности применения другой тактики оккупантами.

"Россияне вышли на определенные "нули" по складским запасам по боеприпасам. Российский оборонпром может производить до 5 тысяч снарядов в сутки. Больше этого количества они не могут использовать", – пояснил военный эксперт.

По мнению Свитана, количества боеприпасов не хватит для таких задач, как огневой вал и уничтожение городов. Более того, такого количества снарядов не хватит и для оборонительных действий, именно поэтому россияне ищут боеприпасы по всему миру.

Живое мясо – это единственное направление россиян, с которым нам придется бороться следующие полгода и рассчитывать на то, что придется их уничтожать более тысячи человек в сутки.

– подсчитал полковник ВСУ в отставке.

По словам Романа Свитана, именно поэтому у оккупантов с апреля проходит мобилизация в контрактную армию, а с сентября началась частичная мобилизация, которая также до сих пор не остановлена официальным указом.

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