Об этом 24 Каналу рассказал литовский военный эксперт Ауримас Навис. Он напомнил, что часть населенного пункта по-прежнему находится под контролем украинских военных.

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Как отметил Навис, Вооруженные Силы Украины удерживают северо-западную часть Соледара. Украинские защитники там стойко сдерживают натиск врага.

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Однако российские оккупанты спешат объявить хоть о каких-то достижениях на поле боя в Украине.

"Уже почти год идет полномасштабная война России против Украины. Однако никаких больших успехов россияне так и не смогли показать ни своему режиму в Кремле, ни сторонникам этой войны", – отметил Навис.

Военный эксперт добавил, что, кроме Владимира Путина и его режима, большая часть населения России также поддерживает захватническую войну против Украины.

Россиянам нужна хотя бы маленькая победа. Соледар и Бахмут не имеют для России большого стратегического значения. Для оккупантов это больше символическое значение. Для россиян, в частности, для мобилизованных очень важно показать, что они хоть что-то получили,

– сказал Навис.

Он добавил, что боевой дух российских войск в Украине очень низок.

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Боевой дух мобилизованных россиян очень низок

По словам военного эксперта, по-настоящему большая мотивация воевать в Украине есть только у представителей ЧВК "Вагнера".

Вагнеровцы – профессиональные убийцы и мародеры. Они пришли насиловать и убивать только потому, что им это нравится,

– отметил Навис.

А вот мобилизованные россияне, по мнению военного эксперта, не хотят участвовать в войне.

Во-первых, они не умеют воевать.

Во-вторых, когда мобилизованные оказываются на поле боя, то начинают осознавать, куда попали. По словам Нависа, к мобилизованным приходит понимание, что им нечего делать на украинской земле.

"Соответственно, и мотивация воевать у них очень маленькая. Они думают только о том, как выжить и вернуться домой", – отметил военный эксперт.

Он добавил, что россияне бьются за Соледар, чтобы доказать прежде всего самим себе, что воюют не зря.

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