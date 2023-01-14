Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что украинские военные контролируют ситуацию в городе.

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Где ведутся бои

Кириленко отметил, что сейчас продолжаются тяжелые бои как в самом Соледаре, так и в его окрестностях.

Соледар подконтролен украинским властям, и наши военные контролируют. Впрочем, идут и городские бои, и бои за пределами города, потому что враг пытается продвинуться несколькими направлениями,

– сказал глава ОВА.

Также он сообщил, что враг терпит огромные потери, он застилает себе путь телами своих же вагнеровцев и солдат русской армии.

"Линия фронта на этом направлении находится под обстрелами, в целом ситуация в Донецкой области сложная, но контролируемая", – говорит Кириленко.

Чиновник добавил, что военное командование принимает все необходимые дополнительные меры для стабилизации ситуации.

В западной части Соледара развевается украинский флаг

Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" с позывным Мадяр опубликовал доказательство, что часть Соледара до сих пор контролируют украинские силы.

Мадяр опубликовал видео с дрона. Глаза Соледара показывают, что в городе до сих пор развевается сине-желтый флаг. Командир уточнил, что видео снято 14 января в 11:18.

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