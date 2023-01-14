Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что украинские военные контролируют ситуацию в городе.
Интересно Пригожин сражается не за Соледарь, а за благосклонность Путина: в ISW заглянули в гадюшник Кремля
Где ведутся бои
Кириленко отметил, что сейчас продолжаются тяжелые бои как в самом Соледаре, так и в его окрестностях.
Соледар подконтролен украинским властям, и наши военные контролируют. Впрочем, идут и городские бои, и бои за пределами города, потому что враг пытается продвинуться несколькими направлениями,
– сказал глава ОВА.
Также он сообщил, что враг терпит огромные потери, он застилает себе путь телами своих же вагнеровцев и солдат русской армии.
"Линия фронта на этом направлении находится под обстрелами, в целом ситуация в Донецкой области сложная, но контролируемая", – говорит Кириленко.
Чиновник добавил, что военное командование принимает все необходимые дополнительные меры для стабилизации ситуации.
В западной части Соледара развевается украинский флаг
Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" с позывным Мадяр опубликовал доказательство, что часть Соледара до сих пор контролируют украинские силы.
Мадяр опубликовал видео с дрона. Глаза Соледара показывают, что в городе до сих пор развевается сине-желтый флаг. Командир уточнил, что видео снято 14 января в 11:18.
Бои за Соледарь: последние новости
- Россияне в едва ли не самой горячей точке фронта, в Соледаре, решили в очередной раз прогуляться двумя группами по 10 человек. Их перемещение было очень хорошо видно из дрона. Результат – яркий. Взрывной, можно сказать.
- В Минобороны заявили, что сейчас в Соледаре подступы к позициям усеяны телами врага. Они практически лежат под ногами наших военных.
- Недавно Пригожин похвастался, будто город уже под контролем вагнеровцев. Однако это не так. Более того, вагнеровцы, несмотря на все заявления Пригожина, сами оказались в окружении.
- Также украинские военные говорят, что сейчас любое серьезное ранение для врага в Соледаре означает смерть. Эвакуация ведь невозможна, а мороз добивает.