Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він наголосив, що українські військові контролюють ситуацію у місті.
Цікаво Пригожин б'ється не за Соледар, а за прихильність Путіна: в ISW зазирнули в гадюшник Кремля
Де точаться бої
Кириленко зазначив, що наразі тривають тяжкі бої як у самому Соледарі, так і на його околицях.
Соледар є підконтрольним українській владі, і наші військові контролюють. Утім, точаться і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися декількома напрямками,
– сказав очільник ОВА.
Також він повідомив, що ворог зазнає величезних втрат, він застилає собі шлях тілами своїх же вагнерівців і солдатів російської армії.
"Лінія фронту на цьому напрямку перебуває під обстрілами, загалом ситуація на Донеччині є складною, але контрольованою", – каже Кириленко.
Посадовець додав, що військове командування вживає усіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації.
У західній частині Соледара майорить український прапор
Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним Мадяр опублікував доказ, що частину Соледара досі контролюють українські сили.
Мадяр опублікував відео з дрона. Очі Соледара показують, що у місті досі майорить синьо-жовтий стяг. Командир уточнив, що відео знято 14 січня об 11:18.
Бої за Соледар: останні новини
- Росіяни у ледь не найгарячішій точці фронту, у Соледарі, вирішили вчергове прогулятися двома групами по 10 осіб. Їхнє переміщення було ну дуже добре видно з дрона. Результат – яскравий. Вибуховий, можна сказати.
- В Міноборони заявили, що зараз у Соледарі підступи до позицій усіяні тілами ворога. Вони буквально лежать під ногами наших військових.
- Нещодавно Пригожин похизувався, буцімто місто уже під контролем вагнерівців. Однак це не так. Ба більше, вагнерівці, попри всі заяви Пригожина, самі опинилися в оточенні.
- Також українські військові розповідають, що зараз будь-яке серйозне поранення для ворога в Соледарі означає смерть. Адже евакуація неможлива, а мороз добиває.