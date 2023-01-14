Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він наголосив, що українські військові контролюють ситуацію у місті.

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Де точаться бої

Кириленко зазначив, що наразі тривають тяжкі бої як у самому Соледарі, так і на його околицях.

Соледар є підконтрольним українській владі, і наші військові контролюють. Утім, точаться і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися декількома напрямками,

– сказав очільник ОВА.

Також він повідомив, що ворог зазнає величезних втрат, він застилає собі шлях тілами своїх же вагнерівців і солдатів російської армії.

"Лінія фронту на цьому напрямку перебуває під обстрілами, загалом ситуація на Донеччині є складною, але контрольованою", – каже Кириленко.

Посадовець додав, що військове командування вживає усіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації.

У західній частині Соледара майорить український прапор

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним Мадяр опублікував доказ, що частину Соледара досі контролюють українські сили.

Мадяр опублікував відео з дрона. Очі Соледара показують, що у місті досі майорить синьо-жовтий стяг. Командир уточнив, що відео знято 14 січня об 11:18.

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