Про це 24 Каналу розповів литовський військовий експерт Аурімас Навіс. Він нагадав, що частина населеного пункту досі перебуває під контролем українських військових.

Зверніть увагу Жага до влади: як пригожинська атака на Соледар зірвала плани Шойгу по захопленню Бахмута

Як зазначив Навіс, Збройні Сили України утримують північно-західну частину Соледара. Українські захисники там стійко стримують натиск ворога.

Чому росіяни так хочуть захопити Соледар

Однак російські окупанти поспішають оголосили хоч про якісь здобутки на полі бою в Україні.

"Вже майже рік триває повномасштабна війна Росії проти України. Однак ніяких великих успіхів росіяни так і не змогли показати ні своєму режиму в Кремлі, ні прихильникам цієї війни", – зазначив Навіс.

Військовий експерт додав, що окрім Владіміра Путіна та його режиму, велика частина населення Росії також підтримує загарбницьку війну проти України.

Росіянам потрібна хоча б маленька перемога. Соледар та Бахмут не мають для Росії великого стратегічного значення. Для окупантів це більше символічне значення. Для росіян, зокрема, для мобілізованих дуже важливо показати, що вони хоч щось здобули,

– сказав Навіс.

Він додав, що бойовий дух російських військ в Україні дуже низький.

Аурімас Навіс розповів, яке значення для Росії мають Бахмут та Соледар: дивіться відео

Бойовий дух мобілізованих росіян дуже низький

За словами військового експерта, по-справжньому велика мотивація воювати в Україні є лише у представників ПВК "Вагнера".

Вагнерівці – професійні вбивці та мародери. Вони прийшли ґвалтувати та вбивати лише тому, що їм це подобається,

– зазначив Навіс.

А от мобілізовані росіяни, на думку військового експерта, не хочуть брати участі у війні.

По-перше, вони не вміють воювати.

По-друге, коли мобілізовані опиняються на полі бою, то починають усвідомлювати, куди потрапили. За словами Навіса, до мобілізованих приходить розуміння, що їм нічого робити на українській землі.

"Відповідно, й мотивація воювати у них дуже маленька. Вони думають лише про те, як вижити і повернутися додому", – зауважив військовий експерт.

Він додав, що росіяни б'ються за Соледар, аби довести насамперед самим собі, що воюють недарма.

Ситуація у Соледарі на Донеччині: коротко