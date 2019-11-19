12:05
19 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Вечный" Лукашенко. Медведев покинул хор
      Вєсті Кремля
      22:22, 18 ноября
      Вести.UA: Луценко меняет профессию. Милованова не вставляет
      Вєсті.UA
      22:24, 18 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Наибольшие Евролотереи разыгрывают в сумме более 200 млн евро, украинцы официально участвуют

      25 Читати новину українською

      Уже на этой неделе кто-то из жителей Украины может стать евромильйонером, на кону 123 миллиона евро сегодня вечером и 90 миллионов евро в эту пятницу

      Если вы давно хотели попробовать принять участие в европейской лотерее с крупнейшими джекпотами и отличными шансами на выигрыш, то сейчас самое время. Популярная европейская лотерея Евроджекпот разыгрывает огромный джекпот – € 90 миллионов, и это максимальная отметка европейского джекпота!

      Но это еще не все – крупнейшая межнациональная европейская лотерея ЕвроМиллионы разыгрывает € 123 миллиона сегодня вечером.

      Не все жители Украины готовы отправиться в путешествие в одну из 17 европейских стран-участниц, чтобы приобрести лотерейные билеты, тем не менее, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Европа.

      Благодаря крупнейшему в мире лотерейному сервиса Thelotter.com, принять участие в тираже может каждый, независимо от страны проживания.

      Тиражи лотереи Евроджекпот проходят каждую пятницу, а шансы на выигрыш в эту лотерею во много раз превосходят вероятность выигрыша в большинстве мировых лотерей!

      Как играть в европейскую лотерею онлайн?

      Участвовать в тиражах европейских лотерей из Украины так же просто, если бы вы находились в Европе.

      Все, что нужно для этого сделать – приобрести официальные билеты онлайн и выбрать номера в соответствии с требованиями на сайте.

      Люди выигрывают в лотереи Европы и США, не покидая родных стен.

      Со дня основания в 2002 году сервис Thelotter.com помог людям выиграть более $ 70 миллионов – в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $ 6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $ 1.35 млн. в Powerball-США.

      Чтобы сыграть в эти удивительные лотереи и получить шанс выиграть джекпоты знаменитых европейских лотерей, приобретите билеты лотерей ЕвроМиллионы и Евроджекпот уже сегодня.

      Ангина или фарингит: как отличить, основные симптомы и лечение
      сегодня
      20816
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      сегодня , 12:00 Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 20
      Як футбол перетворився на політику?
      сегодня , 10:00 Як футбол перетворився на політику?
      Під обкладинкою 319
      Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      18 ноября , 17:35 Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      270
      Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно
      сегодня , 08:15 Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно
      Світлана Попова 409
      Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      сегодня , 07:15 Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      Інна Жолобович 1798
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук