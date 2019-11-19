Наибольшие Евролотереи разыгрывают в сумме более 200 млн евро, украинцы официально участвуют

Уже на этой неделе кто-то из жителей Украины может стать евромильйонером, на кону 123 миллиона евро сегодня вечером и 90 миллионов евро в эту пятницу

Если вы давно хотели попробовать принять участие в европейской лотерее с крупнейшими джекпотами и отличными шансами на выигрыш, то сейчас самое время. Популярная европейская лотерея Евроджекпот разыгрывает огромный джекпот – € 90 миллионов, и это максимальная отметка европейского джекпота!

Но это еще не все – крупнейшая межнациональная европейская лотерея ЕвроМиллионы разыгрывает € 123 миллиона сегодня вечером.

Не все жители Украины готовы отправиться в путешествие в одну из 17 европейских стран-участниц, чтобы приобрести лотерейные билеты, тем не менее, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Европа.

Благодаря крупнейшему в мире лотерейному сервиса Thelotter.com, принять участие в тираже может каждый, независимо от страны проживания.

Тиражи лотереи Евроджекпот проходят каждую пятницу, а шансы на выигрыш в эту лотерею во много раз превосходят вероятность выигрыша в большинстве мировых лотерей!

Как играть в европейскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах европейских лотерей из Украины так же просто, если бы вы находились в Европе.

Все, что нужно для этого сделать – приобрести официальные билеты онлайн и выбрать номера в соответствии с требованиями на сайте.

Люди выигрывают в лотереи Европы и США, не покидая родных стен.

Со дня основания в 2002 году сервис Thelotter.com помог людям выиграть более $ 70 миллионов – в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $ 6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $ 1.35 млн. в Powerball-США.

Чтобы сыграть в эти удивительные лотереи и получить шанс выиграть джекпоты знаменитых европейских лотерей, приобретите билеты лотерей ЕвроМиллионы и Евроджекпот уже сегодня.