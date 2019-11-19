Найбільші Євролотереї розігрують у сумі понад 200 млн євро, українці офіційно беруть участь

Вже на цьому тижні хтось із жителів України може стати євромільйонером, на кону 123 мільйони євро сьогодні ввечері і 90 мільйонів євро в цю п'ятницю

Якщо ви давно хотіли спробувати взяти участь в європейській лотереї з найбільшими джекпотами і відмінними шансами на виграш, то зараз саме час. Популярна європейська лотерея Євроджекпот розігрує величезний джекпот – € 90 мільйонів, і це максимальна позначка європейського джекпоту!

Але це ще не все – найбільша міжнаціональна європейська лотерея Євромільйони розігрує € 123 мільйони сьогодні ввечері.

Не всі жителі України готові відправитися в подорож в одну з 17 європейських країн-учасниць, щоб придбати лотерейні білети, тим не менш, це не привід не брати участь в грандіозних лотерейних тиражах, які пропонує Європа.

Завдяки найбільшому в світі лотерейному сервісу Thelotter.com, взяти участь в тиражі може кожен, незалежно від країни проживання.

Тиражі лотереї Євроджекпот проходять щоп'ятниці, а шанси на виграш в цю лотерею у багато разів перевершують ймовірність виграшу в більшості світових лотерей!

Як грати в європейську лотерею онлайн?

Брати участь в тиражах європейських лотерей з України так само просто, якби ви перебували в Європі.

Все, що потрібно для цього зробити – придбати офіційні білети онлайн і вибрати номера згідно з вимогами на сайті.

Люди виграють в лотереї Європи і США, не покидаючи рідних стін

З дня заснування в 2002 році сервіс Thelotter.com допоміг людям виграти більше $ 70 мільйонів – наприкінці 2015 гравець з Іраку зірвав $ 6,4-мільйонний джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. У 2016 році пенсіонер з Ель-Сальвадора виграв мільйон доларів, а гравець з Канади взяв другий приз в $ 1.35 млн. В Powerball-США.

Щоб зіграти в ці дивовижні лотереї та отримати шанс виграти джекпоти знаменитих європейських лотерей, придбайте білети лотерей ЄвроМільйони і Євроджекпот вже сьогодні.