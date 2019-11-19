12:14
19 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Вічний" Лукашенко. Медвєдєв покинув хор
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 листопада
      Вєсті.UA: Луценко міняє професію. Милованова не вставляє
      Вєсті.UA
      22:08, 18 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Найбільші Євролотереї розігрують у сумі понад 200 млн євро, українці офіційно беруть участь

      122 Читать новость на русском

      Вже на цьому тижні хтось із жителів України може стати євромільйонером, на кону 123 мільйони євро сьогодні ввечері і 90 мільйонів євро в цю п'ятницю

      Якщо ви давно хотіли спробувати взяти участь в європейській лотереї з найбільшими джекпотами і відмінними шансами на виграш, то зараз саме час. Популярна європейська лотерея Євроджекпот розігрує величезний джекпот – € 90 мільйонів, і це максимальна позначка європейського джекпоту!

      Але це ще не все – найбільша міжнаціональна європейська лотерея Євромільйони розігрує € 123 мільйони сьогодні ввечері.

      Не всі жителі України готові відправитися в подорож в одну з 17 європейських країн-учасниць, щоб придбати лотерейні білети, тим не менш, це не привід не брати участь в грандіозних лотерейних тиражах, які пропонує Європа.

      Завдяки найбільшому в світі лотерейному сервісу Thelotter.com, взяти участь в тиражі може кожен, незалежно від країни проживання.

      Тиражі лотереї Євроджекпот проходять щоп'ятниці, а шанси на виграш в цю лотерею у багато разів перевершують ймовірність виграшу в більшості світових лотерей!

      Як грати в європейську лотерею онлайн?

      Брати участь в тиражах європейських лотерей з України так само просто, якби ви перебували в Європі.

      Все, що потрібно для цього зробити – придбати офіційні білети онлайн і вибрати номера згідно з вимогами на сайті.

      Люди виграють в лотереї Європи і США, не покидаючи рідних стін

      З дня заснування в 2002 році сервіс Thelotter.com допоміг людям виграти більше $ 70 мільйонів – наприкінці 2015 гравець з Іраку зірвав $ 6,4-мільйонний джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. У 2016 році пенсіонер з Ель-Сальвадора виграв мільйон доларів, а гравець з Канади взяв другий приз в $ 1.35 млн. В Powerball-США.

      Щоб зіграти в ці дивовижні лотереї та отримати шанс виграти джекпоти знаменитих європейських лотерей, придбайте білети лотерей ЄвроМільйони і Євроджекпот вже сьогодні.

      Євро-2020: Данія, Швейцарія та ще 17 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
      сьогодні
      8874
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      сьогодні , 12:00 Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 91
      Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      сьогодні , 08:12 Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      Світлана Попова 1279
      Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      18 листопада , 17:35 Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      872
      Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      сьогодні , 07:15 Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      Інна Жолобович 5885
      "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести
      сьогодні , 06:45 "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести
      Світлана Попова 1758
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук