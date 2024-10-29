Новым лидером "Хезболлы" стал заместитель генерального секретаря группировки Шейх Наим Кассем. Об этом сообщает издание Sky News.

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Кто такой Наим Кассем

Наим Кассем родился в 1953 году в Бейруте. Более 30 лет он был заместителем Насраллы и пообещал продолжать его дело "до победы". Помимо этого, Кассем стал первым членом высшего руководства партии, сделавшим телевизионные заявления после убийства Хасана Насраллы.

Кассем заявил, что "Хезболла" выберет преемника своего убитого лидера как можно скорее и продолжит воевать с Израилем в знак солидарности с палестинцами. Однако в этом месяце он сказал, что партия поддерживает усилия спикера парламента Ливана Набиха Берри по прекращению огня.

Бывшего лидера "Хезболлы" Хасана Насралла убили в Бейруте во время израильского авиаудара в сентябре. Удар был осуществлен на основании полученной информации о том, что в штабе собрались все руководители "Хезболлы".

Ранее ЦАХАЛ также подтвердил убийство преемника лидера "Хезболлы" Хашима Сафи ад-Дина. Израильские военные самолеты атаковали главный штаб разведки террористической организации, где на тот момент находилось 25 должностных лиц "Хезболлы".