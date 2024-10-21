Об этом пишет Times of Israel. Между тем, по данным ЦАХАЛ, в течение воскресенья, 20 октября, террористы "Хезболла" выпустили из Ливана по территории Израиля около 200 снарядов.

Смотрите также Двух предыдущих ликвидировали: ХАМАС назвал нового руководителя движения

Израильские военные нанесли удары по филиалам связанной с группировкой "Хезболла" финансовой ассоциации "Аль-Кард Аль-Хасан". Военные предупредили, что атакуют квази-банк и обвинили его в финансировании операций террористов. Официальное Национальное информационное агентство Ливана сообщило об одиннадцати ударах по южным пригородам Бейрута, большинство которых были нацелены на "Аль-Кард Аль-Хассан".

Так, один из ударов пришелся на территорию аэропорта Бейрута. В издании говорится, что "коммерческие самолеты продолжали пролетать мимо облака дыма в этом районе после приземления в аэропорту на юге ливанской столицы".

Удар по Баальбеку пришелся на коммерческий рынок, в котором располагалось здание, которое ранее использовала ассоциация "Аль-Кард Аль-Хассан".